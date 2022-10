Un nouveau restaurant de Burger s’installe à Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Pour l’ouverture de son deuxième restaurant à Toulouse, Bouche B a mis les petits cornets de frites dans les grands puisque c’est rue Lafayette que le spécialiste du burger s’installera dès le 13 octobre prochain.

Quatre années après l’ouverture de son premier restaurant au cœur de la rue des Filatiers, l’équipe de Bouche B a décidé de frapper fort en s’installant, dès le 13 octobre, dans le quartier le plus central et vivant de Toulouse : la rue Lafayette. Entre la place Wilson et la place du Capitole, dans un coin où il fait bon se retrouver, Bouche B mise, ici encore, sur sa convivialité pour faire découvrir ses burgers uniques

Le restaurant Bouche B propose de déguster des burgers 100% artisanaux et locaux avec des producteurs toulousains comme par exemple le pain de la boulangerie Cyprien ou encore le fois gras et le magret de la Maison Samaran. En tout cas, on pourra déguster des burgers à l’accent du Sud-Ouest mais aussi une nouveauté, les smash burgers !

Une déco unique

Pour accompagner sa nouvelle carte, Bouche B a mis le paquet sur la déco ! Tout comme l’origine de ses produits, le restaurant a souhaité collaborer avec des artistes locaux pour en faire un lieu unique de la restauration toulousaine. Sébastien Langloys, a donc été mandatée pour créer une suspension unique de 500 bouches. Et puisque Bouche B n’omet aucun détail, les toilettes du restaurant ont quant à eux été designés par le peintre Ito Dubois, le tout géré par le cabinet d’architecture Marco Baertich.

Les 100 premiers burgers offerts

Le résultat ? Des murs en briques, du terrazzo, des bardage bois, des couleurs chaudes et conviviales, du mobilier design et confortable… Bref, une ambiance cosy pour bien s’ouvrir l’appétit tout profitant des odeurs gourmandes qui émanent de la cuisine ouverte.

D’ailleurs, les 100 premiers burgers seront offerts à l’occasion de l’ouverture et de la journée mondiale du burger le 13 octobre !

Infos : https://boucheb.fr/