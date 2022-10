Un Festival de ciné-concerts à Toulouse !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La Cinémathèque de Toulouse présente Synchro, un festival de ciné-concerts du 30 novembre au 4 décembre prochain.

Avec SYNCHRO, festival de ciné-concerts, la Cinémathèque de Toulouse souhaite créer un nouveau temps fort dans son calendrier annuel : pendant une semaine, musique et cinéma s’uniront pour faire vivre et (re)découvrir quelques-uns des plus beaux joyaux du cinéma muet, faisant de ce festival la plus grande manifestation en France proposant des ciné-concerts.

Pour chaque film projeté, la Cinémathèque a imaginé de nouveaux accompagnements musicaux pour permettre des rencontres inédites. Chaque ciné-concert proposera une création originale allant du classique au jazz en passant par le rock et l’électro, pour faire découvrir à un public le plus large possible des films sous un angle nouveau et lui faire vivre des expériences uniques avec des musiciens qui joueront en live, parfois dans des lieux inattendus.

Une programmation incroyable

Lors de sa première édition, riche d’une trentaine de ciné-concerts, SYNCHRO présentera trois événements incontournables :

La Ruée vers l’or (1925) de Charlie Chaplin, considéré comme l’un des meilleurs films de tous les temps, sera accompagné par l’Orchestre national du Capitole de Toulouse, sous la direction de Thimothy Brock. Ce compositeur américain, chef d’orchestre et spécialiste des restaurations de bandes originales de films muets, est depuis 1999 le restaurateur attitré des partitions pour la famille Chaplin.

Quand ? Vendredi 25 et dimanche 27 décembre à la Halle aux Grains (Toulouse), samedi 26 décembre à l’Aria (Cornebarrieu).

Louise Brooks, icône du cinéma, illuminera l’ouverture de SYNCHRO, avec Loulou (1929) de Georg Wilhelm Pabst. Deux compositeurs spécialisés dans l’accompagnement de films muets et se produisant dans de nombreux festivals à travers le monde, accompagneront ce chef-d’œuvre du cinéma allemand : la pianiste néerlandaise Maud Nelissen et le harpiste portugais Eduardo Raon.

Quand ? Mercredi 30 décembre à la Cinémathèque de Toulouse.

Autre monument de l’histoire du cinéma programmé à SYNCHRO, L’Homme à la caméra tourné et réalisé à Odessa en 1929 par le cinéaste soviétique Dziga Vertov. Ce documentaire renommé pour son montage exceptionnel, sera accompagné par une composition de Pierre Henry, considéré comme le père fondateur de la musique électro-acoustique. L’acousmonium éOle et Maylis Raynal en assureront la diffusion électroacoustique.

Quand ? Jeudi 1er décembre à la Cinémathèque de Toulouse.

infos et réservations : www.lacinemathequedetoulouse.com