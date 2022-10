Le TO XIII lance ses abonnements 2023

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Toulouse Olympique lance officiellement les abonnements de la saison 2023 avec comme objectif le retour en Super League.

2023 sera une saison spectaculaire pour le Toulouse Olympique ! Prenez part au challenge du TO et accompagnez le club vers les sommets. En vous abonnant, vous pourrez encourager les Bleus et Blancs toute la saison au Stade Ernest- Wallon tout en bénéficiant de tarifs très attractifs.

Comment s’abonner ?

C’est très simple : vous pouvez souscrire en ligne sur la billetterie, ou remplir le formulaire d’abonnement disponible et le renvoyer par courrier ou le remettre en main propre, accompagné du règlement, au siège du Club : Toulouse Olympique XIII – stade Ernest-Wallon, 114 rue des Troènes, 31200 Toulouse.

Abonnez vous : https://billetterie.to13.com/fr

De nombreux avantages pour les abonnés

Les tarifs Early Birds permettent de bénéficier de matchs offerts, mais également de 10% de réduction toute l’année à la boutique officielle du club (hors soldes et promotions) et d’invitations

à des évènements organisés par le club. Nouveauté 2023 – Les abonnements en Tribune Honneur vous permettront désormais de bénéficier d’un accès parking Abonnés.

Une expérience complète à Wallon

La saison écoulée a été riche en émotions et en festivités pour le TO et ses supporters au stade Ernest-Wallon. Vous avez été nombreux à venir encourager les Bleus & Blancs mais aussi à vous tester au tir à l’arc, au molkkÿ, à profiter de notre espace guinguette, musique live, de nos maquillages, structures gonflables, food trucks… et tant d’autres. En 2023, le club redoublera d’efforts pour votre proposer une expérience Jour de Match mémorable, entre amis ou en famille.

Rendez-vous en 2023 !

Les Olympiens reprendront la compétition en février 2023, mais il faudra attendre courant novembre pour la sortie du calendrier complet. D’ici là, restez connectés pour en apprendre davantage sur l’effectif 2023 qui sera encadré par Sylvain HOULES.