Un été à la Halle à la Machine Toulouse débute ce soir !

Du 17 juillet au 12 septembre, c’est un été vivant et festif qui se prépare à la Halle de La Machine, à Toulouse. Concerts gratuits, machines vivantes et barbecue en famille, tous les vendredis et samedis.

La Halle de La Machine lance sa deuxième saison Halle Night Long avec une série de concerts gratuits les vendredis et samedis soir du 17 juillet au 12 septembre. De la musique ! Et en live ! La terrasse du Minotaure Café se transforme en piste de danse sur laquelle le public pourra profiter des sonorités rock, mambo, techno tropicale, fanfare. Une occasion de savourer de nouveau la musique vivante, celle issue de la scène régionale d’Occitanie.

Nocturnes les soirs de concerts

Les soirs des concerts, Astérion continuera de voyager sur la Piste des Géants. Le public pourra profiter des couleurs du coucher de soleil sur le dos du Minotaure, tout au long des soirées Halle Night Long. L’occasion de visiter également l’écurie de Machines en compagnie des Véritables Machinistes et de découvrir les nouveautés révélées pour le lancement de ce deuxième été.

PROGRAMMATION COMPLÈTE

JUILLET

17 / 18 –———————————————— Marty Went Back (rock)

24 –——————————— Titty Twister Branss Band (rock afrobeat)

25 —————————————————– Tobrogoï (jazz populaire)

31 / 1er ————————————— Derinëgolem (trans albanaise)

—————————————- + Plumes Paillettes (techno tropicale)

AOÛT

7 –—————————————————————OpenMic by K7 (rap)

8 ——Thom Souyeur et les Petits Grégory (musique sauvage et iconoclaste)

14 –——————————————————————— Madam (rock)

15 –———————————– Alfredo Buendia y los Picaflores (mambo)

21 / 22 –————————————————— Ginger Spanking (rock)

28 / 29 ————————————– Maine in Havana (psychedelic folk)

SEPTEMBRE

4 / 5 ———————————————————– Renarde (pop rock)

11 ————————————— Princess Thailand (Noise / post punk)

12 –——————————————————— Les Idiots (chanson)

Toute la programmation : halledelamachine.fr