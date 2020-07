Partager Facebook

Du 15 juillet au 12 septembre 2020, découvrez « Nous sommes des terres fertiles » l’exposition de Julie Legrand à la Fondation Espace écureuil pour l’art contemporain.

On pourrait croire que le verre est une matière inerte et fragile, ce que dément joyeusement la plasticienne Julie Legrand. De ses œuvres fusent les couleurs, giclent les gouttes d’eau, germent

les graines qui s’élancent dans l’espace. L’exposition, organique et protéiforme, nous montre que le vivant se cache en toutes choses.

C’est l’été à la Fondation Espace écureuil, qui a choisi de rendre visible ce qui est habituellement confiné dans les replis de la terre. Au printemps, les graines ont germé du sol et Julie Legrand saisit l’instant du passage à la lumière et de l’explosion de la vie. De ses sculptures en terre sèche ou en bois jaillissent des fils de verre rose pâle, vert pomme et bleu layette qui montent et descendent, défiant les lois de l’apesanteur. Un monde minéral et végétal, peuplé d’éponges, de branches d’arbre et d’organismes indéterminés.

Les formes vivaces et colorées qui s’élèvent du sol ou émergent des murs de la Fondation laissent place aux grandes plaques de verre translucides des installations anguleuses de la salle des colonnes.

Le contraste entre ces deux univers, le jeu entre les matériaux terre et verre et le mélange du populaire pyrex et du noble cristal, promettent au visiteur une plongée surprenante dans l’univers du verre et de ses rares esthétiques contemporaines.

Fondation Espace écureuil

3 place du Capitole, Toulouse.

Tel : 05 62 30 23 30

Du mardi au samedi de 11h00 à 18h00 et le premier dimanche du mois de 15h00 à 18h00.

Site : caisseepargne-art-contemporain.fr