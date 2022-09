Trinque, le Festival de la Drink Culture à Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Du 5 au 9 octobre, Trinque, le festival de la Drink Culture, débarque à Toulouse pour cinq jours avec des animations, des dégustations et des découvertes.

Trinque, le festival de la drink culture basé à Toulouse, c’est le croisement des univers éparses et chamarrés des boissons, alcoolisées ou non, qui se veut bon enfant et convivial. Il se fera en deux temps. Tout d’abord du mercredi 5 au vendredi 7 octobre, il y aura trois jours d’événements drink dans toute la ville avec des rendez-vous dans les bars partenaires.

ATTENTION, pour célébrer le début de Trinque, une projection de « L’interdite, sur les traces de l’absinthe », documentaire long métrage, sera organisé le mardi 4 octobre à la salle de cinéma Utopia.

Le Grand Final aura lieu les 8 et 9 Octobre au Marché MIN, dans un environnement atypique : 48h de salon pour votre plus grand plaisir, des dégustations, des conférences, des animations et une grande soirée le samedi soir avec DJ Niko D et le groupe FQ50. Deux jours de festival avec des exposants connus mondialement dans le monde brassicoles, viticoles, des spiritueux et des softs seront présents : Soma Beer, 90 BPM, Garage Beer Co, Brique House, Basqueland, Une bière et Jivay…

Des exposants locaux seront également là pour vous faire déguster leurs productions : Caporal, Icebreaker, La Garonnette, BBT…

Les portes de Trinque Festival sont ouvertes à tous et à toutes, que vous soyez néophytes, amateurs plus ou moins éclairés, passionnés, beergeeks, ou simple curieux. Partez à la rencontre des artisans, des producteurs, des passionnés pour apprendre, pour vous faire conseiller, pour les écouter raconter leur histoire et pour fêter et faire honneur à la Drink Culture.

Pour en savoir plus : www.trinque-festival.fr