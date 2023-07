Transfert : Rafael Ratao quitte le Toulouse FC et retourne au Brésil 

Partager Facebook

L’attaquant Rafael Ratão s’engage avec le club brésilien de l’Esporte Clube Bahia après deux saisons à Toulouse.

C’est la fin d’une belle aventure. Après deux saisons sous les couleurs du Téfécé, Rafael Ratao retrouve son pays en signant avec le club brésilien de l’Esporte Clube Bahia. Très apprécié par les supporters et les joueurs, « Rafa » pour les uns, « Pai » pour les autres, a marqué 19 buts en 64 matchs avec Toulouse. Ses onze réalisations et ses deux passes décisives en Ligue 2 BKT en ont fait un des grands artisans du titre de champion de France et de la promotion en Ligue 1 Uber Eats la saison dernière. Sans oublier son titre en Coupe de France avec 5 buts et quatre passes dans la campagne 2022-2023.

Sur X (Twitter), le TFC a mis en ligne les adieux de Rafael Ratao à ses coéquipiers. Un moment avec beaucoup d’émotions.