Toulouse, ville de tournages !

En 2023, Toulouse a enregistré pas moins de 368 jours de tournages démontrant la belle attractivité pour les réalisateurs.

Lors de la présentation du bilan 2023 de l’attractivité de Toulouse Métropole, le point a été fait sur les réalisations passées par la ville rose. En effet, grâce au Bureau des Tournages, plusieurs réalisateurs ont investi les rues pour pas moins de 4 tournages « fiction lourde » et 180 projets accompagnés. En tout c’est 368 jours de tournages dont 54 dit « pro ».

Pour aller un peu plus dans les détails, on apprend qu’il y a eu 2 séries, 2 long métrages, 49 projets étudiants, 27 émissions TV, 23 clip vidéo, 16 pub, 11 court métrage, 7 documentaires ou encore 4 formats web et 4 reportages.

Parmi les projets phares, Toulouse a accueilli la saison 2 de la série Arte Patience mon amour, la saison 2 de la série OCS Toutouyoutoun, le film indien pour Netflix Ramabanam ou encore le téléfilm pour France 2 Olympe, une femme dans la révolution.

Pour en savoir plus ou faire des demandes de tournage : https://www.toulouse-tournages.fr/

L’Occitanie, 1ère région française pour les tournages

Dans le même temps, en février dernier, on apprenait que la Région Occitanie devient la 1ère région de France concernant l’accueil des tournages de fictions audiovisuelles (téléfilms, séries), selon une étude publiée par le CNC (Centre national du cinéma et de l’image animée). La Région a comptabilisé 2 800 jours de tournages en 2023 dont trois séries quotidiennes : Demain nous appartient, Un si Grand Soleil et Ici tout commence.