Toulouse.Une nouvelle directrice pour le Printemps de septembre

Anne-Laure Belloc nouvelle directrice du festival le Printemps de Septembre.

Marie-Thérèse Perrin, fondatrice-présidente, les membres du Conseil d’administration et toute l’équipe du Printemps de septembre ont annoncé la nomination d’Anne-Laure Belloc comme directrice du Festival.

Alors que le Printemps de Septembre se tourne vers la prochaine édition du festival sous la direction artistique de Christian Bernard et qu’il prépare la célébration des 30 ans du Printemps de septembre, Anne-laure Belloc a accepté de prendre sa direction.

Dans un communiqué le Printemps explique que « Riche de ses expériences passées à la croisée des arts visuels, des arts vivants et du monde des idées, elle est impliquée dans le festival depuis de nombreuses années, d’abord dans le cadre de la programmation des Soirées Nomades de la Fondation Cartier pour l’art contemporain et depuis 2016 en tant que responsable de la programmation du festival. Elle apportera son expertise et des perspectives précieuses et diverses qui viendront insuffler un nouvel élan au festival. »

Prochaine édition du festival du 17 septembre au 17 octobre 2021, un événement qui sera aussi celui des 30 ans du Printemps de septembre.

Infos :

Le Printemps de septembre, 2 quai de la Daurade 31000 Toulouse