Toulouse. Recherche de figurants pour la série Mensonges avec Audrey Fleurot et Arnaud Ducret

Attention casting ! Si vous voulez participer à la série de TF1 « Mensonges » réalisée par Lionel Bailliu et Stéphanie Murat, avec Audrey Fleurot et Arnaud Ducret, c’est possible !

Une annonce de casting a été publié pour le tournage de cette série. La directrice de casting recherche des femmes et hommes 18/80 ans, toutes origines, tous profils, pour une séquence dans un hôpital. Seule obligation, résider à Toulouse ou ses environs. Le tournage débuter ce mois de janvier 2021.

Pour vous inscrire : https://figurants.com/figuration-television/figurants-pour-serie-tv/toulouse-casting-femmes-et-hommes-1880-ans-pour-serie-avec-audrey-fleurot-et-arnaud-ducret_i13380