Toulouse. Une nouvelle cave à bières dans le quartier Saint-Cyprien

Pour les amateurs de bière, plus de 200 références seront disponible chez Les Zythophiles dans le quartier Saint-Cyprien de Toulouse.

Parmi les 200 références disponibles sur place ou en click’n collect, uniquement des produits locaux en provenance de brasseries artisanales situées à moins de 2h30 de Toulouse. Une volonté forte de mieux consommer et des valeurs environnementales portées par le fondateur Romain Sevin, ancien ingénieur chez Airbus, aujourd’hui caviste.

Installée rue Villeneuve, quartier Saint Cyprien à Toulouse, cette nouvelle cave à bière de proximité vient d’ouvrir, proposant un catalogue de bières exclusivement locales: « « Depuis septembre 2020, je suis parti à la rencontre d’une trentaine de brasseurs et micro- brasseurs locaux. Aujourd’hui, je propose des bières exclusivement issues de brasseries situées à moins de 2h30 de Toulouse, avec pour seules exceptions les produits des Landes et des Pyrénées Atlantiques, mes terres d’origine. J’ai tenu à rencontrer tous ces artisans, comprendre leurs démarches de production, apprécier la composition et la maturation de chaque produit, pour pouvoir retranscrire cette expérience à mes clients. », explique Romain Sevin.

Une démarche de valorisation de l’artisanat local qui traduit également un engagement environnemental fort, en accord avec les valeurs du Fondateur. « Ce positionnement représente ce que je mets en place dans mon quotidien : consommer localement, en fonction de la saisonnalité de production et surtout consommer de « bonnes choses ». Je suis fier de pouvoir présenter des produits de qualité et des références rares, pour montrer que dans le Sud-Ouest on sait faire de la bonne bière, en plus du bon vin ! », explique le fondateur.

La cave Les Zythophiles met en avant les productions artisanales de bières au travers de gammes permanentes ou de saison ainsi qu’une gamme courte de produits dérivés autours de l’apéritif. Des idées originales pour faire un cadeau « local et engagé » ou tout simplement découvrir les brasseurs et malteries locaux. Avec la volonté de proposer des prix abordables, la sélection de bières des Zythophiles s’adresse à tous les publics, même novices, avec l’ambition de faire découvrir les bières artisanales aux buveurs de bières industrielles.

Reconversion professionnelle : d’ingénieur à Zythophile, sans pression !

Romain Sevin, 31 ans, Ingénieur Agronome de formation et ex-Ingénieur chez Airbus, a saisi l’opportunité en 2020 d’un plan de départ volontaire pour se lancer dans une nouvelle aventure : ouvrir sa cave à bière pour partager sa passion. « J’ai toujours été curieux de connaître les arômes dans la bière, les techniques de brassages … Une passion découverte lors de mes différents voyages personnels et professionnels. De Toulouse à Lyon, en passant par le Connecticut aux États-Unis, j’ai forgé mes premières expériences en tant qu’amateur de bière. Après de riches discussions avec des professionnels, je me suis formé lors de stages et en autodidacte. Aujourd’hui je conseille mes clients sur des produits qui correspondent à leurs goûts et leurs attentes. », explique le fondateur des Zythophiles.

Romain Sevin a ainsi choisi Toulouse, sa ville de cœur, pour ouvrir son commerce de proximité dans le quartier de Saint Cyprien. Un investissement de 60 000€ que le jeune caviste espère rentabiliser avec une croissance à deux chiffres d’ici 2022.

> Le site les-zythophiles.fr.