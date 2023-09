Toulouse. Une nocturne spéciale Coupe du Monde de rugby au Marché Victor Hugo

Partager Facebook

Le mercredi 13 septembre, le Marché Victor Hugo organise une nocturne exceptionnelle autour de la Coupe du Monde.

Pour une rentrée réussie, il faut une petite nocturne au Marché Victor Hugo. Le 13 septembre, les toulousains ont rendez-vous au coeur de la ville rose dans un lieu emblématique et une ambiance inégalable.

Le Marché Victor Hugo est le plus vieux marché couvert de France, temple de la gastronomie et dont la réputation qu’il s’est créé autour de produits locaux et de commerçants passionnés dépasse largement les frontières de la ville rose et de son agglomération.

Ce sont près de 60 commerçants qui accueilleront le public venu pour déguster les produits locaux et emblématiques des différentes loges qui font l’âme de ce marché qui fête cette année ses 131 ans.

En plus de rendre hommage aux merveilleux produits du Marché, cette Nocturne de rentrée sera l’occasion de célébrer la Coupe du Monde de Rugby 2023 en France. Préparez-vous à faire du bruit pour soutenir les Bleus !