Plus de 90 000 toulousains au Rose Festival !

Pari réussi pour BigFlo & Oli avec trois jours de festival à Toulouse et plus de 90 000 toulousains présents !

Clap de fin pour la deuxième édition du Rose Festival qui a eu lieu ces 1, 2 et 3 septembre au MEETT de Toulouse… Et quel succès encore ! Avec l’ajout d’un troisième jour, plus de 90 000 festivaliers ont répondu présent au festival de Bigflo & Oli : le Rose Festival.

Des artistes de renommée tels que SCH, Angèle, -M-, des talents prometteurs comme Zaho de Sagazan, WarEnd, Adèle Castillon, ou encore les deux finalistes du Tremplin Rose, ont défilé pendant ces trois jours pour le plus grand bonheur des toulousains. Bigflo & Oli n’ont bien sûr pas manqué à l’appel : en plus de leur concert du samedi, ils ont rejoint sur scène entre autres Caballero & JeanJass, Petit Biscuit et Gazo pour des lives inédits.

Et le rêve continue avec Bigflo & Oli qui en ont profité pour annoncer leur grand retour au Stadium de Toulouse le 8 juin 2024 !