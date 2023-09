Toulouse. Réouverture de l’American Cosmograph avec une avant-première exceptionnelle

Partager Facebook

Mardi 5 septembre, le cinéma American Cosmograph propose une soirée de réouverture avec l’avant-première du très attendu Le Règne Animal de Thomas Cailley.

Neuf ans après l’excellent Les Combattants, Thomas Cailley a fait l’ouverture de la section Un certain regard au 76e Festival de Cannes en mai dernier avec Le Règne Animal. On découvre aujoud’hui la bande annonce de ce film porté par Romain Duris, Paul Kircher et Adèle Exarchopoulos. On y retrouve une atmosphère tendue pour un long métrage très attendu.

Synopsis : Dans un monde en proie à une vague de mutations qui transforment peu à peu certains humains en animaux, François fait tout pour sauver sa femme, touchée par ce phénomène mystérieux. Alors que la région se peuple de créatures d’un nouveau genre, il embarque Émile, leur fils de 16 ans, dans une quête qui bouleversera à jamais leur existence.

Le film sera en avant-première ce mardi 5 septembre à l’American Cosmograph autour d’une soirée spéciale.

Une semaine d’avant-premières

Le cinéma toulousain propose une semaine d’avant-premières pour notre plus grand plaisir. Au programme :

• JEUDI 7 SEPTEMBRE À 19H30

➠ L’ARBRE AUX PAPILLONS D’OR (BÊN TRONG VỎ KÉN VÀNG)

CAMÉRA D’OR • FESTIVAL DE CANNES 2023

Un film de Thien An Pham

Avec Le Phong Vu, Nguyen Thi Truc Quynh, Nguyen Thinh…

En partenariat avec l’association d’Amitié Franco-Vietnamienne, comité de Toulouse, avant-première suivie d’une rencontre avec le réalisateur Thien An Pham.

• VENDREDI 8 SEPTEMBRE À 20H30

➠ LEVANTE

SEMAINE DE LA CRITIQUE • FESTIVAL DE CANNES 2023

Un film de Lillah Halla

En partenariat avec le festival Cinélatino et Girls Don’t cry,, avant-première suivie d’une rencontre avec Rafael Sampaio, brésilien, directeur du Br Lab (laboratoire de développement de projets latino-américains) et producteur pour la société Klakson. (Achetez vos places dès le 5/09)

• SAMEDI 9 SEPTEMBRE À 19H •

➠ MONSTER

PRIX DU SCÉNARIO & QUEER PALM • FESTIVAL DE CANNES 2023

Un film de Kore-eda Hirokazu

Avec Andō Sakura, Nagayama Eita, Kurokawa Soya…

• DIMANCHE 10 SEPTEMBRE À 17H •

➠ LE THÉORÈME DE MARGUERITE

SÉLECTION OFFICIELLE, SÉANCE SPÉCIALE : FESTIVAL DE CANNES 2023

Un film de Anna Novion

Avec Ella Rumpf, Jean-Pierre Darroussin, Clotilde Courau…

• MARDI 12 SEPTEMBRE À 19H30 •

➠ MARS EXPRESS

Un film de Jérémie Périn

Infos et réservations : www.american-cosmograph.fr