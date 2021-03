Toulouse : Que faire ce weekend ?

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

En ce vendredi 25 mars, découvrez les idées de Toulouseblog pour passer un bon weekend à et depuis Toulouse !

Fin du Festival Cinélatino à Toulouse

Encore des rencontres et des projections à suivre pour Cinélatino 2021. Sans oublier, les films en compétition à voir jusqu’à ce weekend sur online.cinelatino.fr

Le Printemps du Rire fait son cinéma

La fermeture des cinémas n’empêchera pas le printemps d’arriver ! Séquence Court-Métrage et Le Printemps du Rire vous ont concocté un programme spécial de films courts à découvrir en ligne du 26 au 28 mars à l’occasion de La Fête du court métrage.

> https://www.toulouseblog.fr/le-printemps-du-rire-fait-son-cinema/

Soirée spéciale Alfredo Castro

Ce vendredi 26 mars, le festival Cinélatino organise une soirée spéciale autour de l’acteur chilien Alfredo Castro.

> https://www.toulouseblog.fr/cinelatino-soiree-speciale-alfredo-castro-vendredi/

Ciné-concert depuis la Cinémathèque de Toulouse

Dans le cadre de la troisième édition du festival Les Franco-russes, la Cinémathèque de Toulouse présente Le Pré de Béjine de Serguei M. Eisenstein en ciné-concert vendredi 26 mars à 20h sur la chaîne YouTube et la page Facebook des Franco-russes.

> https://www.toulouseblog.fr/cinematheque-de-toulouse-le-pre-de-bejine-en-cine-concert/

Table Ronde « Le peuple kurde, un combat pour la liberté » Samedi 27 mars – 19h

Samedi 27 mars à 19h, le président du Conseil départemental Georges Méric ouvrira la table ronde « Le peuple kurde, un combat pour la liberté », retransmise en direct du Pavillon République sur le site haute-garonne.fr, en présence d’Akin ÇAKAR, président du Centre de la communauté démocratique kurde de Toulouse, Berivan Firat, porte-parole chargée des relations extérieures du Conseil démocratique des Kurdes en France et Boris James, Maître de conférence en histoire à l’Université Paul Valéry, Montpellier III.

Table Ronde Future Africa depuis le Museum de Toulouse samedi à 15h

Une rencontre pluridisciplinaire franco-africaine, entre sciences et philosophie.

L’anthropocène désigne l’époque à partir de laquelle les activités humaines ont significativement impacté l’écosystème terrestre. Ce terme prend de plus en plus de place dans le débat public et constitue un cadre de éflexion majeur pour les débats scientifiques et citoyens.

L’Afrique contemporaine est vive, faite de jeunes talents, d’un réseau de recherche et de scientifiques de plus en plus structuré. Ce continent œuvre, s’interroge et innove pour relever les défis contemporains économiques, sociétaux et climatiques.

Entre grands noms de la recherche en Afrique et personnalités engagées dans des actions concrètes et locales, l’Afrique est en marche et montre ici un visage bien éloigné des clichés occidentaux.

> https://www.museum.toulouse.fr/africasciences

La Cave Po’ fete la pleine lune

Tous les mois, les soirs de pleine lune, la Cave Poésie offre une scène ouverte à toutes celles et ceux qui désirent monter sur les planches…

…en version radiophonique ce dimanche 28 mars en raison du contexte sanitaire.

> https://www.toulouseblog.fr/les-nuits-de-la-pleine-lune-a-la-cave-poesie-toulouse/

Les boulangeries luttent contre les violences faites aux femmes

A l’initiative de l’association Nous Toutes, les boulangeries deHaute Garonne participe à une opération de lutte contre les violences conjugales.

> https://www.toulouseblog.fr/haute-garonne-les-boulangeries-luttent-contre-les-violences-faites-aux-femmes/

Dormez au Mercure Toulouse et profitez d’un repas par Mo Bachir

Et si samedi 27 mars, vous dormiez au Mercure Toulouse Compas Caffarelli en profitant d’un diner avec Mo Bachir ?

Parce que l’idée d’être solidaire tenait à cœur au Mercure Toulouse Compans Caffarelli, le Chef Willy s’associe au Restaurant M BY MO Bachir pour cuisiner ensemble le temps d’une soirée. Un repas exceptionnel pour deux personnes en 4 temps avec des produits du Grand Marché Min de Toulouse. Un repas servi en chambre avec un petit déjeuner le lendemain matin.

> https://www.toulouseblog.fr/dormez-au-mercure-toulouse-compans-et-profitez-dun-delicieux-repas-by-mo-bachir/

Nouveau concert de Tugan Sokhiev aux Franco-russes Festival de Toulouse

On sait l’amour que Tugan Sokhiev porte à l’œuvre de Dimitri Chostakovitch. Le directeur artistique des Franco-russes interprète une œuvre emblématique du siècle soviétique.

> https://www.lesmusicalesfrancorusses.fr/event-schedule/concert-chostakovitch/

Sport : Les matchs du weekend des clubs toulousains

Ce weekend, les clubs pro retrouvent le devant de la scène notamment en rugby avec le retour du Top 14 et de la Pro D2 :

> FENIX – PSG : reporté pour cas de COVID chez les parisiens

> Stade Toulousain – Montpellier samedi à 17h45 sur Canal + Sports

> Oyonnax – Colomiers à 18h30 ce vendredi sur Canal + Sports

> Toulouse Metropole Basket – Reze, samedi 27 mars à 20h sur Youtube du club