Cinémathèque de Toulouse : « Le Pré de Béjine » en ciné-concert

Dans le cadre de la troisième édition du festival Les Franco-russes, la Cinémathèque de Toulouse présente Le Pré de Béjine de Serguei M. Eisenstein en ciné-concert vendredi 26 mars à 20h sur la chaîne YouTube et la page Facebook des Franco-russes.

C’est une copie rare de ce film maudit, détruit par la censure et dont il ne reste plus qu’une image de chaque plan, qui sera montrée avec un accompagnement musical composé par le pianiste Mathieu Regnault.

Film maudit. Ou non-film, puisqu’il n’en reste qu’une image de chaque plan. De retour des États-Unis après le tournage de Que Viva Mexico !, Eisenstein commence Le Pré de Béjine, un travail de commande. Le tournage est interrompu une première fois pour raisons idéologiques. Eisenstein réécrit le scénario et entame un nouveau tournage qui à son tour est interrompu et définitivement interdit par les commissions de censure. Avant la destruction définitive de la copie, un monteur sauve et découpe une image de chaque plan. Ces photogrammes sont retrouvés plusieurs années plus tard et grâce à un historien, Naoum Kleiman, un bout-à-bout, d’après le scénario, est monté pour en faire un film en plans fixes.

La veille, jeudi 25 mars à 20h, retrouvez sur la chaîne YouTube et la page Facebook des Franco-russes un entretien avec Franck Loiret, directeur délégué de la Cinémathèque de Toulouse. Il évoquera les liens entre la Cinémathèque de Toulouse et la Russie, l’histoire du film Le Pré de Béjine et le cinéma en tant qu’art politique.