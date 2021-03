Toulouse.Pour son anniversaire, Chez Tonton lance une opération pour les Restos du Coeur

Partager Facebook

Le weekend du 13 et 14 mars, le bar de Toulouse Chez Tonton fêtera son 42e anniversaire, mais le premier « intelligent ». Achetez votre t -shirt au profit des Restos du Coeur.

Fermé depuis l’automne dernier, Chez Tonton ne pourra pas fêter son anniversaire entouré des copains du bar de Toulouse. Il a donc fallu faire autrement. Et c’est le premier « anniversaire intelligent » de Chez Tonton ce weekend. Le 13 et 14 Mars, un t-shirt spécialement conçu pour l’occasion sera en vente à emporter au bar. On y voit, dans un joli design, le message « Loin des yeux mais près du coeur » en jaune. Couleur dominante du bar…et du pastis.

Pour se procurer le t-shirt,à 15euros, il faudra se rendre au comptoir à emporter du bar dès 13h ce weekend, respecter les gestes barrières…et tout ira bien !

Une belle opération pour les Restos du Coeur de Toulouse de la part du bar qu’on espère retrouver vite.

Une publication partagée par Chez Tonton – Pastis Ô Maître (@cheztontonofficial)