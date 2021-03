Le Festival de Luchon en version 100% numérique

Partager Facebook

La 23e édition du festival des créations télévisuelles de Luchon, qui aura lieu du 10 au 14 mars prochain, sera 100 % en ligne avec l’occasion de voir vos futurs programmes préférés.

Chaque année, depuis 22 ans, le Festival de Luchon est le rendez-vous pour les professionnels de la télévision, mais aussi un moment de partage entre le public et les artistes. L’occasion de voir en avant première les futurs succès de la télévision. Malheureusement, en raison des conditions sanitaires actuelles, l’édition 2021 n’aura pas lieu dans sa forme historique.

Sous forme numérique, le public pourra assister aux films via la salle virtuelle du du Théâtre du Casino de Luchon ( https://sallevirtuelle.25eheure.com/cinema/439) . Il faudra s’inscrire avant pour profiter des programmes. Et il y en aura pour tous les gouts : documentaires, fictions ou encore séries).

Une programmation française axée sur la création télévisuelle ouverte à la Suisse et à l’Espagne. Depuis novembre, les organisateurs ont reçu de nombreuses créations pour définir une sélection de :

6 unitaires en compétition

8 documentaires en compétition

4 séances spéciales

8 séries / miniséries

4 webseries

4 séries espagnoles

Aïssa Maïga, présidente du Jury

Le jury fiction sera présidé par la comédienne Aïssa Maïga, elle sera accompagnée des productrices Dominique Jubin et Judits Louis, du comédien François Berleand, du réalisateur, metteur en scène et comédien Charles Berling et du compositeur François Lietout.

Plus d’infos : https://www.festivaldeluchon.tv/