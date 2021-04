Championnat du monde de l’Oeuf Mayo : le restaurant le Bibent représentera Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le restaurant le Bibent et son chef Yann Ghazal représenteront Toulouse lors du Championnat du Monde de l’Oeuf Mayo organisé par l’ASOM, association de sauvegarde de l’Oeuf Mayo.

Le restaurant place du Capitole de Toulouse, le Bibent, participera donc au Championnat du Monde de l’Oeuf Mayo organisé par l’ASOM, association de sauvegarde de l’Oeuf Mayo prévu fin 2021 à Paris. Cette sélection régionale, la première, est née à l’initiative de RodNRoll et de son TakeAwayChallenge. Sur Instagram, le toulousain Rodolphe Lafarge a lancé un concours autour du thème de l’oeuf mayonnaise. Plusieurs restaurants ont joué le jeu et on peut trouver les créations sur son compte Instagram : https://www.instagram.com/rodnroll/

De là, l’ASOM s’est déplacé à Toulouse pour gouter ce Classique de la cuisine française pour sélectionner finalement le plat de Yann Ghazal, chef du restaurant le Bibent depuis 2018.

Bonne chance donc au chef Yann Ghazal du Bibent pour le Championnat du Monde de l’Oeuf Mayo organisé par l’ASOM en fin d’année à Paris. Pour rappel, 8min40 est la cuisson idéale d’après l’asso.