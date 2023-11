Toulouse. Le programme de décembre au Studio 55 avec les Toulousains et Mike & Riké

Partager Facebook

Le Studio 55, à Toulouse, dévoile son programme pour le mois de décembre avec Mike et Riké de Sinsémilia et un spectacle des Toulousains.

Plusieurs temps forts au mois de décembre au Studio 55. En attendant le réveillon du 31 avec une belle soirée en compagnie des Toulousains, on retrouvera la fine équipe dans « Les Toulousains refont les fêtes » lors de plusieurs représentations. Autre temp fort, le spectacle de Mike et Riké du groupe Sinsémilia.

MIKE ET RIKÉ LE SAMEDI 9 DÉCEMBRE – À 21h

Retrouvez Mike Et Riké de Sinsemilia à Toulouse avec leur Spectacle « souvenirs de saltimbanques » . Ces deux-là ont écumé les scènes et festivals de France pendant 30 ans, connu l’énorme succès du tube « Tout le bonheur du monde » et vécu 1000 aventures avec Sinsémilia. Dans ce spectacle musical inclassable et atypique, ils invitent les spectateurs à se plonger avec eux dans les souvenirs souvent drôles et parfois émouvants de leur folle aventure. Qu’ils soient fans de Sinsémilia ou non, les spectateurs embarquent pour un spectacle chaleureux dont on sort incontestablement avec le sourire.

LES TOULOUSAINS REFONT LES FÊTES

Un spectacle spécial fêtes de fin d’année en exclusivité au Studio 55 ! – Le trio des Toulousains vous propose de dire adieu à 2023 avec un spectacle événement où les cotillons, les repas en famille et les pulls moches seront à l’honneur. Un spectacle festif spécialement conçu pour l’occasion. Attention, seulement quelques dates !

Les dates : LE VENDREDI 1er, LES JEUDIS 21 ET 28 ET LE SAMEDI 23 DÉCEMBRE À 20H30 ; LE SAMEDI 2 ET MERCREDI 13 DÉCEMBRE À 21H ET LES SAMEDIS 9 ET 16 DÉCEMBRE À 19H

Et aussi… Le réveillon du 31 décembre au Studio 55

À l’occasion du réveillon du nouvel an, le Studio 55 se met sur son 31 et propose de (re)découvrir deux de ses spectacles phares :

À 19h : Toulousain 2 + coupe de champagne

À 21h15 : Les Toulousains refont les fêtes + coupe de champagne

Infos et réservations : www.studio-55.fr