Garou en Mode « SOLO » : Un Nouveau Départ Intime au Casino Barrière de Toulouse !

Toulouse, France – Le chanteur québécois Garou s’apprête à offrir au public toulousain un spectacle unique et intime, « SOLO », au Casino Barrière de Toulouse les 24 et 25 novembre 2026. Après la sortie de son tout premier album en tant qu’auteur-compositeur, Un meilleur lendemain, en avril 2025, Garou prend la route pour dévoiler une nouvelle facette de son art.

Un Album Auteur-Compositeur, une Nouvelle Vision Musicale

Avec Un meilleur lendemain, Garou a pris la plume pour exprimer ce qu’il avait sur le cœur. Le résultat : dix chansons très personnelles, travaillées avec un souci particulier pour la scène. Cet album marque un véritable nouveau départ pour l’artiste, révélant une vision musicale renouvelée et plus profonde.

Son nouveau spectacle, « Garou solo », est le prolongement de cette démarche. Fruit d’années de recherche sonore en résidence dans son studio, ce show est une véritable invitation en chansons dans un univers à la fois cinématographique et théâtral.

Seul en Scène, Rétrospective Autobiographique

Pour ce spectacle exceptionnel, Garou sera seul en scène, armé de son piano et de sa guitare, s’accompagnant également de diverses technologies. Il se livre dans une rétrospective à la fois autobiographique et éclectique, racontant en paroles et en musique sa « vie complètement folle ».

Le public découvrira ou redécouvrira les expériences extraordinaires qui ont jalonné sa carrière, ses moments de solitude en pleine nature, les grandes amitiés qui l’ont marqué et la richesse de l’amour qui l’entoure. Revisitant ainsi plus de 30 ans de carrière, Garou interprétera ses chansons classiques, qui ont fait sa renommée, ainsi que ses nouvelles pièces issues de Un meilleur lendemain. Le tout sera sublimé par une mise en scène élégante et une scénographie riche en images.

C’est une occasion unique de se connecter à l’artiste dans une ambiance intime et de découvrir un Garou plus personnel que jamais.

Infos Pratiques :

Date : les mardi 24 et mercredi 25 novembre 2026 à 20h30

Lieu : Zénith de Toulouse

Placement : Assis numéroté

Tarifs :

– Catégorie 1 : 70€

– Catégorie 2 : 60€

– Catégorie 3 : 50€

Réservations :

BOX OFFICE – 05 34 31 10 00

box.fr