Laura Laune Revient au Zénith de Toulouse avec un Nouveau Spectacle !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Toulouse, France – Après avoir conquis les scènes avec une première tournée à guichets fermés, l’humoriste belge Laura Laune est de retour pour le plus grand plaisir de ses fans ! Retrouvez l’ange de l’humour noir au Zénith Toulouse Métropole le samedi 13 décembre 2025 à 20h30 pour un nouveau spectacle très attendu.

L’Humour Noir, Trash et sans Limites de Laura Laune

La réputation de Laura Laune n’est plus à faire : elle est synonyme de noirceur assumée, d’écriture percutante et d’un univers trash et sans limites. Dans ce nouveau seul en scène, l’humoriste continue de repousser les frontières de l’irrévérence, toujours avec une finesse et un second degré qui la caractérisent.

Sur fond de dénonciation, Laura Laune n’hésite pas à aborder les sujets les plus sensibles, transformant les tabous en rires incisifs. Ce spectacle s’annonce encore plus personnel, offrant au public une immersion dans l’esprit brillant et parfois dérangeant de cette artiste unique en son genre.

Si vous êtes prêt à rire de tout, même des sujets les plus délicats, et à être bousculé par un humour sans concession, ne manquez pas le retour de Laura Laune à Toulouse. Préparez-vous à une soirée où l’intelligence et l’audace de l’humour noir seront à l’honneur !

Infos Pratiques :

Date : samedi 13 décembre 2025 à 20h30

Lieu : Zénith Toulouse Métropole

Placement : Assis numéroté

Tarifs :

– Catégorie 1 : 42€

– Catégorie 2 : 38€

– Catégorie 3 : 34€

Réservations :

BOX OFFICE – 05 34 31 10 00

box.fr