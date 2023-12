Série d’avant-première en décembre à l’ABC Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le cinéma ABC Toulouse propose plusieurs avant-première en présence des équipes du film au mois de décembre : Mon Ami Robot de Pablo Berger, Les Colons de Felipe Galvez Haberle et Borgo de Stéphane de Moustier.

Trois avant-premières exceptionnelles ce mois de décembre dans votre ABC. Le cinéma toulousain recevra les réalisateurs de trois jolis films prévus dans les prochaines semaines.

Pablo Berger pour l’avant-première de MON AMI ROBOT, Mardi 12 décembre à 20h. Le réalisateur espagnol (Blancanieves) présente son nouveau long-métrage, sélectionné à Cannes 2023, un film d’animation ultra sympathique adapté de la BD de Sara Varon. Il est question ici de DOG, vivant à Manhattan en pleine solitude. Un jour, il décide de construire un robot et ils deviennent alors les meilleurs amis du monde ! Par une nuit d’été, DOG avec grande tristesse, est obligé d’abandonner ROBOT sur la plage. Se reverront-ils un jour ?

Le réalisateur chilien Felipe Gálvez Haberle vient présenter en avant-première LES COLONS, Mercredi 13 décembre à 20h15. Une séance Cinéma et Histoire en partenariat avec la revue L’Histoire et en collaboration avec l’UT2J et l’IPEAT. Le film prend place dans la Terre de Feu au Chili en 1901.Trois cavaliers sont engagés par un riche propriétaire terrien, José Menendez, pour déposséder les populations autochtones de leurs terres et ouvrir une route vers l’Atlantique. Sous les ordres du lieutenant MacLennan, un soldat britannique, et d’un mercenaire américain, le jeune métis chilien, Segundo, découvre le prix de la construction d’une jeune nation, celui du sang et du mensonge.

Enfin, Stéphane Demoustier revient à l’ABC (après La fille au bracelet) présenter son second long-métrage Borgo, Mercredi 20 décembre à 20h30. Le film raconte l’histoire de Melissa, surveillante pénitentiaire expérimentée, qui s’installe en Corse avec sa famille. L’occasion d’un nouveau départ. L’intégration de Melissa est facilitée par un jeune détenu qui semble influent et la place sous sa protection. Mais une fois libéré, il a un service à lui demander…

Infos et réservations : https://abc-toulouse.fr/