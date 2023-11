Concours. Gagnez vos places pour Les Fatals Picards à Toulouse !

Partager Facebook

Les Fatals Picards sont de retour au Bikini le 8 décembre. Gagnez vos places sur Toulouseblog !

Nouvel album, nouvelle tournée pour le groupe des Fatals Picards. Paul, Yves, Jean-Marc et Laurent présentent Le Syndrome de Goteborg, leur 10e album. Un opus de 11 titres composé entre « Rennes, les Landes, Lille, Paris, et le Puy du Fou ».

Fidèle à cet ADN qui fait l’originalité du groupe depuis l’an 2000 – une combinaison unique faite d’humour, de rock, de chanson française, d’énergie et d’engagement – Les Fatals Picards ont une nouvelle fois décider de poser les seules questions qui méritaient de l’être :Quel plus beau cadeau pour Noël qu’une boîte de Playmobils complotistes ? Quel meilleur bunker pour la fin du monde ? Comment choisir son adolescent(e) en fonction de la marque de son téléphone portable ? Une rupture sentimentale à Limoges est-elle plus supportable qu’à Montréal avec l’accent québécois ? Le métal vosgien des années 80 a-t-il encore sa place dans le paysage musical actuel ? Le pull-moche de Noël est-il moche parce qu’il est beau ou est-il beau parce qu’il est moche ? Vaut-il mieux se promener la nouille à l’air sur une plage normande qu’en costard cravate dans les couloirs d’une tour de La Défense ? Est-il vrai que quand la France vend et fabrique des armes, c’est un enfant du Yémen qui retrouve le sourire ?

Tant de questions et bien plus de réponses encore dans Le syndrome de Göteborg, le nouvel album des Fatals Picards à découvrir sur scène au Bikini le 8 décembre.

Toulouseblog vous offre des places !

Infos : bleucitron.net