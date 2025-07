Le Phénomène Mondial STOMP Débarque au Casino Théâtre Barrière de Toulouse !

Partager Facebook

Toulouse, France – Préparez-vous à un véritable « big bang créatif » ! Le spectacle culte STOMP fera vibrer le Casino Théâtre Barrière de Toulouse du vendredi 24 au dimanche 26 octobre 2025. Attendez-vous à être surpris par le génie de cette troupe britannique sensationnelle qui casse les codes avec un rythme endiablé.

Un Cocktail Irrésistible de Rythmes et de Créativité

STOMP, c’est bien plus qu’un spectacle de percussions. C’est un phénomène mondial vu par plus de 15 millions de spectateurs à travers la planète. La troupe propose un mélange explosif de percussions, danse, théâtre et comédie, le tout porté par une bande-son enivrante inspirée par l’agitation de notre quotidien.

Ces huit artistes, à la fois musiciens, danseurs et acrobates, ont un talent unique : transformer n’importe quel objet du quotidien en une incroyable machine à rythmes. Claquements de doigts, bruits de casseroles, collisions de chariots, balais, couvercles de poubelles, Zippo et même un évier… tout est matière à créer des rythmes euphoriques qui séduisent un public de tous âges.

Un Succès Planétaire Depuis Plus de Trente Ans

Créée à Brighton en 1991 par Luke Cresswell et Steve McNicholas, la troupe originale de Stomp a fait salle comble partout où elle est passée : de Hong Kong à Barcelone, de Dublin à Sydney, et de New York à Paris. Leur énergie contagieuse et leur inventivité n’ont cessé de captiver les spectateurs, prouvant que la musique est partout, il suffit d’avoir l’oreille pour l’entendre.

Ne manquez pas cette occasion unique de découvrir ou redécouvrir l’incroyable univers de STOMP. Une expérience rythmique et visuelle qui promet 1h40 de pur divertissement et d’émerveillement. Préparez-vous à taper du pied !

Infos Pratiques :

Date : vendredi 24 au dimanche 26 octobre 2025

Lieu : Casino Théâtre Barrière, Toulouse

Placement : Assis numéroté

Tarifs :

– Catégorie 1 : 55€

– Catégorie 2 : 51€

– Catégorie 3 : 43€

Réservations :

BOX OFFICE – 05 34 31 10 00

box.fr