Zize et son univers « Pagnolesque » débarquent à la Comédie de Toulouse !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Toulouse, France – Préparez-vous à un concentré de bonne humeur et de folie venue du Sud ! William Pilet présente son personnage haut en couleur, Zize, sur la scène de la Comédie de Toulouse le vendredi 7 novembre 2025 à 20h30. Attendez-vous à une soirée pleine de rires et d’émotions avec cette quadra déjantée, véritable fresque « pagnolesque » à elle seule.

Qui est Zize ?

Zize, c’est avant tout une personnalité solaire, directement venue du Sud de la France. Selon ses propres dires, elle fut même élue « Miss Pointe Rouge » sur la célèbre plage marseillaise, et elle n’était pas loin de décrocher le titre de Miss France… Un passé glorieux qu’elle n’hésite pas à partager avec une pointe d’autodérision !

Ancienne sosie officielle de Madonna dans les années 80, Zize n’hésitera pas à renfiler son costume de l’époque et à enchaîner des chorégraphies endiablées qui promettent de réveiller la salle. Elle profitera également de ce moment privilégié pour nous présenter sa famille au complet, offrant un aperçu hilarant de son entourage.

Une Quadra Déjantée qui Chante, Danse et Émeut

Attachante et naïve à la fois, Zize est un personnage complet qui chante, danse, et surtout, qui sait toucher le cœur du public. Sa folie douce et son énergie communicative vous garantissent un moment de divertissement unique. Elle saura vous émouvoir autant que vous faire rire aux éclats, vous transportant sous le soleil du Midi le temps d’une soirée.

Si vous avez envie de passer un excellent moment, de rire sans retenue et de vous laisser emporter par la fantaisie d’un personnage inoubliable, vous savez ce qu’il vous reste à faire !

Réservez vos places pour une soirée « Pagnolesque » et joyeuse à la Comédie de Toulouse.

Infos Pratiques :

Date : vendredi 7 novembre 2025 à 20h30

Lieu : La Comédie de Toulouse

Placement : Assis numéroté

Tarifs : 28€

Réservations :

BOX OFFICE – 05 34 31 10 00

box.fr