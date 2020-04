Toulouse. Le Printemps de Septembre continue chez vous

Partager Facebook

En attendant de pouvoir vous accueillir à nouveau à L’Adresse du Printemps de septembre, le Festival s’invite de nouveau chez vous avec une programmation en ligne.

Cette semaine, une série de cartes blanches aux artistes et penseurs qui auraient dûs intervenir à L’Adresse. Une manière simple d’honorer les invitations en les décalant un peu. Chacun d’eux propose, à partir de ses recherches et questionnements, une production existante. Ces textes, vidéos ou images forment un ensemble hétérogène de propositions qui fait écho à l’esprit d’ouverture du Printemps de septembre.

À voir sur le site internet : https://www.printempsdeseptembre.com/fr/l-adresse

RODTCHENKO À PARIS de MICHEL AUBRY

Depuis plus de 25 ans, Michel Aubry met en jeu des œuvres ou objets emblématiques de la modernité à travers un vocabulaire formel issus de l’artisanat (facture d’instrument, ébénisterie, costume…) mais aussi du cinéma. Passionné par les avants-gardes russes, Michel Aubry propose un film autour du séjour parisien d’Alexandre Rodtchenko à l’occasion de l’Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes de 1925. En lieu et place de la rencontre prévue le 4 mai, il partage le film Rodtchenko à Paris.

JOURNAL D’IMMERSION À KINSHASA de SERGE BOULAZ

Serge Boulaz, artiste humaniste un brin décalé, a fondé le BAL (Biennale des arts contemporains des Libellules) en 2008. Ce projet d’art participatif et pluridisciplinaire réunit des artistes professionnels et des habitants d’un quartier de Genève dans le cadre de diverses actions artistiques. Depuis plusieurs mois, il vient régulièrement à Toulouse et a imaginé Attention, n’oubliez personne !, un projet participatif pour la rive gauche.

En lieu et place de la balade photographique prévue le 26 mars, il partage un journal d’immersion créé en 2017, dans le cadre du BAL.

DON ET APPROPRIATION DANS L’ART À LA LUMIÈRE DE LA THÉORIE DE LA PROPRIÉTÉ de LESZEK BROGOWSKI

Leszek Brogowski est professeur de philosophie de l’art et vice-président de la recherche à l’université Rennes 2. Fondateur des Éditions Incertain Sens et du Cabinet du livre d’artiste, il est notamment l’auteur d’ Éditer l’art. Le livre d’artiste et l’histoire du livre (2010).

En lieu et place de sa conférence prévue le 2 avril, il propose un texte autour des questions de don et d’appropriation dans l’art à la lumière de la théorie de la propriété.

RÉFLEXION de EVELYNE TOUSSAINT

Professeure d’histoire de l’art contemporain à l’Université Toulouse Jean Jaurès, Évelyne Toussaint est une complice de longue date du festival et de nombreux rendez-vous de L’Adresse sont imaginés avec sa collaboration. Elle se prête au jeu et nous livre une phrase énigmatique, une invitation à la réflexion.