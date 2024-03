Toulouse. Le Marché du Capitole déménage !

Partager Facebook

Dès le 30 mars, le marché de plein air du Capitole déménage le mardi et le samedi, rue Alsace Lorraine devant le métro Capitole et le jeudi et le vendredi sur le square Charles-de-Gaulle, tout en gardant les mêmes horaires. Ce marché qui accueille sept commerçants depuis des années, était de plus en plus souvent déplacé ou annulé. Celui du mercredi, quant à lui, reste sur la place. Cette solution satisfait tous les commerçants concernés.

Pour en savoir plus sur les localisations des marchés de Toulouse, rendez-vous sur le site métropole.toulouse.fr