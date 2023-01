Toulouse. Le Festival Cinéma et Droits de l’Homme revient pour une 16e édition

Du 7 au 22 janvier, films, débats, rencontres et expositions sont au rendez-vous de la 16e édition du Festival Cinéma et Droits de L’Homme à Toulouse.

L’année 2023 débute avec un évènement mettant en perspective les enjeux actuels. Les Droits de L’Homme sont toujours menacés à travers le globe avec un contexte international à la fois belliqueux et tendu. Le cinéma a toujours joué une place importante pour mettre en lumière et adresser un message sur les situations actuelles, passées ou futures. C’est ce que fait le Festival Cinéma et Droits de l’Homme

Cette 16e édition propose 2 semaines de projections et de débats avec 15 films sélectionnés par des organisations de solidarité internationale (ACAT, Amnesty International, CCFD Terre Solidaire, École des droits humains et de la terre, Les Amis du Monde Diplomatique, Médecins du Monde, Médecins Sans Frontières). Les projections sont encadrés par des intervenants de tout horizon pour mettre en lumière les enjeux concernés par les films.

Si le Cinéma ABC se veut la place centrale de ce festival, on pourra aussi assister à des évènements au Cinéma Rex de Blagnac, au Véo de Colomiers, à l’American Cosmograph, au Cratère, à l’Espace Diversité Laïcité, aux Abattoirs ou encore à la salle du Sénéchal.

Pour connaitre la programmation complète de la 16e édition du Festival Cinéma et Droits de L’Homme : https://www.festival-cinema-droitsdelhomme.fr/

Le programme

Au cinéma ABC (lieu central du festival)

Lundi 9 janvier :

19h30 : vernissage de l’exposition En équilibre d’Antoine Bazin – MdM

20h30 : projection de Les femmes du pavillon J

Mardi 10 janvier :

20h30 : projection de Numéro 387

Jeudi 12 janvier :

20h : projection de Goliath

Vendredi 13 janvier :

20h : projection de L’Empire du Silence

Dans les autres salles

Samedi 7 janvier :

15h : vernissage de l’exposition Amnesty 50 ans à l’Espace Diversités Laïcité

16h : projection de Présumé coupable à l’Espace Diversités Laïcité

Dimanche 8 janvier :

11h : projection de Le Chant des vivants à l’American Cosmograph

Mercredi 11 janvier :

20h30 : projection de Wagner au cinéma Le Cratère

Jeudi 12 janvier :

20h30 : projection de Nous tous au cinéma Véo

21h : projection de Et il y eut un matin au cinéma Le Rex

Samedi 14 janvier :

16h : projection de De quelles couleurs sommes-nous faits ? à l’Espace Diversités Laïcité

Dimanche 15 janvier :

11h: projection de Les Autres Chemins au cinéma Utopia Tournefeuille

Mardi 17 janvier :

18h : projection de Média crash à la Salle du Sénéchal

20h : projection de Les Repentis au cinéma Le Cratère

Dimanche 22 janvier :

14h : projection de Nous tous à l’Auditorium des Abattoirs