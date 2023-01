Cet été-là, Tirailleurs, les Survivants…quelles sont les sorties de la semaine au cinéma ?

Partager Facebook

Pour débuter l’année 2023, le public a rendez-vous avec plusieurs belles sorties au cinéma comme « Cet été-là », « Tirailleurs », « Les Survivants » ou encore « Nostalgia » et « 16 ans ».

Cet été-là de Eric Lartigau

Avec Rose Pou Pellicer, Juliette Havelange, Marina Foïs

Dune a 11 ans. Depuis toujours, chaque été, elle traverse la France avec ses parents pour passer les vacances dans leur vieille maison des Landes. Là-bas, Mathilde, 9 ans, l’attend de pied ferme. Une amitié sans failles. Mais cet été-là ne sera pas un été de plus.

Tirailleurs de Mathieu Vadepied

Avec Omar Sy, Alassane Diong, Jonas Bloquet

1917. Bakary Diallo s’enrôle dans l’armée française pour rejoindre Thierno, son fils de 17 ans, qui a été recruté de force. Envoyés sur le front, père et fils vont devoir affronter la guerre ensemble.

Les Survivants de Guillaume Renusson

Avec Denis Ménochet, Zar Amir Ebrahimi, Victoire Du Bois

Samuel part s’isoler dans son chalet au cœur des Alpes italiennes. Une nuit, une jeune femme se réfugie chez lui, piégée par la neige. Elle est afghane et veut traverser la montagne pour rejoindre la France. Samuel ne veut pas d’ennuis mais, devant sa détresse, décide de l’aider.

Nostalgia de Mario Martone

Avec Pierfrancesco Favino, Tommaso Ragno, Francesco Di Leva

Après 40 ans d’absence, Felice retourne dans sa ville natale : Naples. Il redécouvre les lieux, les codes de la ville et un passé qui le ronge.

16 ans de Philippe Lioret

Avec Sabrina Levoye, Teïlo Azaïs, Jean-Pierre Lorit

Nora et Léo se rencontrent le jour de la rentrée en classe de Seconde. Leurs regards s’enchâssent et tout est dit. Le frère de Nora, manutentionnaire à l’hypermarché local, est accusé de vol et viré sur-le-champ. Le directeur de l’hypermarché c’est Franck, le père de Léo.