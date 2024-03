Toulouse. La Semaine du Numérique Responsable de retour sur le territoire du Sicoval  

Partager Facebook

La Semaine du Numérique Responsable fera son retour pour une nouvelle édition du 16 au 23 mars 2024.

Organisé par le Sicoval, cet événement invite le grand public comme les professionnels, les jeunes comme les moins jeunes, à s’interroger sur les enjeux de la transition numérique et sur ses impacts en matière environnementale, économique et sociale: Quelles pratiques positives et responsables du monde numérique ? Qu’est ce qu’une boite mail et comment l’utiliser ? Cybersécurité, quels sont les bons gestes ? Quels enjeux sociaux et environnementaux de l’IA ? Le reconditionné, quels avantages et quelles problématiques ? comment réduire son empreinte carbone ?…

Rencontres, ateliers, jeux, conférences, collectes de matériel informatique… une trentaine de rendez-vous gratuits animés par le Sicoval et ses partenaires seront à retrouver sur les communes du territoire.

Plus d’infos : https://www.sicoval.fr/