Toulouse : Jobs & Chefs lance une plateforme de recrutement pour les métiers de la cuisine

La jeune start-up toulousaine Jobs & Chefs lance la première plateforme de recrutement exclusivement dédiée aux métiers de la cuisine.

Avec une perte de 38% de son chiffre d’affaires sur la période 2019/2020, la restauration hors domicile (RHD) est l’un des secteurs les plus impactés par les restrictions liées à la crise sanitaire.

En dépit des dispositifs de soutien mis en œuvre par le gouvernement, nombre d’établissements rouvriront dans une situation d’extrême fragilité. Un contexte incertain pour l’emploi, dans un secteur d’activité déjà conditionné par un turnover naturellement élevé.

C’est dans ce contexte économique difficile, mais dans la perspective d’une prochaine reprise d’activité, que Jobs & Chefs lance la première plateforme digitale consacrée au recrutement des professionnels de la cuisine.

Dans une dynamique solidaire et avec l’ambition de s’associer aux enjeux de la Foodtech, Jobs & Chefs place l’innovation et l’offre digitale au coeur de son projet. Facilitant la rencontre entre les restaurateurs et le personnel de cuisine, Jobs & Chefs entend fédérer l’ensemble des acteurs de la filière autour de l’insertion professionnelle.

Au-delà de la simple mise en relation, Jobs & Chefs crée un réel écosystème réunissant, sur une même plateforme, les restaurants recruteurs mais également les écoles hôtelières, vivier de toute la profession.

Pour les restaurateurs, Jobs & Chefs est la garantie d’un recrutement simple, rapide et sécurisé. En tant qu’outil collaboratif, la plateforme anticipe la validation des expériences et la certification des diplômes des candidats. Elle propose également un mode de sélection en entonnoir, facilitant la détection des profils les plus adaptés.

Gratuit pour les cuisiniers et les étudiants d’école hôtelière, Jobs & Chefs les accompagne dès leur sortie d’école jusqu’à l’insertion professionnelle et tout au long de leur carrière.

Dans une démarche solidaire et collective, en faveur de la reprise d’activité, Jobs & Chefs offre aux restaurateurs un accès gratuit à sa plateforme jusqu’au 15 juin 2021.

> https://www.facebook.com/JobsandChefs