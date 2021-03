Printemps de Septembre: Conférence autour de « Peut-on dissocier l’oeuvre de l’auteur ? « 

Partager Facebook

À défaut de se voir, Le Printemps de septembre continue de vous proposer des rendez-vous en ligne avec ce mardi 30 mars une conférence autour de « Peut-on dissocier l’oeuvre de l’auteur ? » de Gisèle Sapiro.

Peter Handke méritait-il le prix Nobel ? Roman Polanski les César ? La question des rapports entre morale de l’auteur et morale de l’œuvre resurgit avec force depuis quelques années. La sociologue Gisèle Sapiro met en perspective, historique, philosophique et sociologique, cette question et offre avec ce court essai les moyens de cheminer intellectuellement sur un terrain semé d’embûches.

Dans le cadre des Nouvelles du front, programme de rencontres imaginé avec l’historienne de l’art, Evelyne Toussaint, rendez-vous ce mardi à 18h30 autour de Gisèle Sapiro.

Pour suivre la conférence !

Plus d’infos :https://www.printempsdeseptembre.com/fr/l-adresse