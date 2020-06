Toulouse Evénements s’active pour le maintien de Foires et Salons

Partager Facebook

Toulouse Evénements, filiale de GL events, qui gère les sites du Parc des Expositions, du Centre de Congrès PierreBaudis, des Espaces Vanel et du MEETT, a déployé tous les dispositifs répondant aux conditions optimales d’hygiène et de sécurité sanitaire pour accueillir les visiteurs, exposants et congressistes lors des salons du second semestre 2020 dont le Salon Auto Moto Classic et la Foire d’Automne de Toulouse. La tenue de ces événements phares est indispensable pour contribuer à la reprise économique locale et nationale suite à la crise de Covid-19.

Dans tous ses sites, Toulouse Evénements a mis en place des mesures et dispositifs adaptés pour faire face aux conditions spécifiques découlant de la crise sanitaire liée au <Covid-19 autour de 4 axes :

> Protection des personnes

> Hygiene

> Distance physique et contrite des flux

> Signalétique et communication.

Toulouse Événements est ainsi en mesure d’accueillir dès cette semaine des concours étudiants dans deux de ses sites. D’autres auront également lieu à différents moments, en juin et en juillet.

Des événements phares à venir au cœur de la relance de l’économie

Ces mesures garantissent la tenue d’événements qui sont autant d’atouts économiques majeurs pour le territoire. Les équipes de Toulouse Evénements se préparent notamment pour organiser deux événements grand public à la rentrée, qui auront lieu au MEETT, le nouveau Parc des Expositions et Centre de Conventions de Toulouse. Site d’envergure, le MEETT, qui s’étend sur 95 000 m2 d’espaces modulables et complémentaires, s’adapte à toutes les dimensions d’événements et répond aux besoins les plus pointus avec une offre sur-mesure. Ce site accueillera notamment dès septembre :

– Le Salon Auto Moto Classic, du 11 au 13 septembre 2020 au MEETT : 3ème édition du rendez-vous incontournable des amateurs, passionnés et collectionneurs de véhicules anciens du Grand Sud.

– La Foire d’Automne de Toulouse, du 26 septembre au 5 octobre 2020 au MEETT : 1er événement économique de la Région Occitanie, la Foire revient pour une 88e édition inédite, qui se tiendra pour la première fois au MEETT.

plus d’infos : https://www.facebook.com/toulouseevenements/