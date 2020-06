Benjamin Biolay dévoile le clip de « Vendredi 12 »

Partager Facebook

« Vendredi 12 » , nouvel extrait de Grand Prix le 9e album de Benjamin Biolay. Il sera en concert à Toulouse en 2021.

C’est vendredi que Benjamin Biolay a dévoilé un nouvel extrait de son 9e album « Grand Prix ». Avec « Vendredi 12 », le chanteur se montre intime et touchant tout en nous livrant un clip incroyable avec la grande Monica Vitti au premier plan. Le chanteur a décidé de créer un clip avec des images de chef d’oeuvres italiens Super Témoins et les Ordres sont les ordres de Franco Giraldi où l’immense actrice est remarquable. On vous laisse découvrir cela en vidéo.

C’est le deuxième extrait de Grand Prix dévoilé par Benjamin Biolay après « Comment est ta peine? » qui dépasse le million d’écoute et de vues sur Youtube. Pour rappel, l’album sort le 26 juin prochain et Benjamin Biolay sera en concert à Toulouse le 27 février 2021.

Benjamin Biolay en concert à Toulouse

Le 27 février 2021

Le Bikini

www.lebikini.com