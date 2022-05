Partager Facebook

Tournée au ThéâtredelaCité à Toulouse, découvrez la série « Insoutenables longues étreintes » sur Youtube !

Créer un objet numérique inspiré d’une expérience vivante de spectacle, telle est l’ambition des 6 épisodes de 15 minutes avec pour point de départ la pièce d’Ivan Viripaev Insoutenables longues étreintes mise en scène par Galin Stoev. Réalisée pendant la fermeture du théâtre au public en 2021, cette mini-série, à la frontière entre théâtre et cinéma, retrace le voyage initiatique de quatre trentenaires en quête d’identité et de sens. Dans leur monde, sous des couches d’aliénation et de solitude, se cache une insoutenable tendresse qui transcende l’humanité et qui est peut-être la seule raison de leur existence.

Pour découvrir les six épisodes : https://www.youtube.com/playlist?list=PLTrTJvLw1R4xs832ABf2T20kjx40W5Wl3