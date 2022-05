Oscar Emch et Julia Pertuy en concert à Toulouse

Partager Facebook

Ce vendredi 6 mai, Oscar Emch fête la sortie de son EP « Respire (Bye Bye) » avec aussi Julia Pertuy sur la scène de l’Ecluse Saint Pierre à Toulouse.

Oscar Emch – Release party de son nouvel EP Respire (Bye Bye

Dans ce nouveau projet, la musique d’Oscar Emch s’affine en une Soul francophone hybride. On y entend des influences de Gospel, de Soul et de Hip-Hop arrangées avec raffinement autour de textes en français, dans une orchestration riche et une atmosphère chaude et organique.

Euphorique, insouciant, down ou exalté, Oscar dépeint les facettes qui composent nos relations dans une recherche d’équilibre, tout en nuance.

Julia Pertuy

Nancéienne d’origine, elle se fait adopter par la ville rose en remportant le Prix Nougaro 2020.

Julia se dévoile aujourd’hui. Pudique et déterminée, elle témoigne des instants fragiles que nous traversons tous·tes. Entre perte de repères et recherche d’équilibres, chacun·e se retrouve dans cet «Enfant du vertige ». Tantôt au violoncelle tantôt au piano, elle sera accompagnée par Florian Soulier à la guitare et aux machines. Frissons garantis !

Baccus Social Club – DJ SET

Baccus Social Club : Passeurs de disques & buveurs de vins ! Le goût de la découverte et l’esprit de la fête. Le bruit des verres qui s’entrechoquent au rythme des basses qui vibrent. Le plaisir et le bonheur chevillés au corps et au cœur. L’essence de Baccus Social Club.

JULIA PERTUY et OSCAR EMCH à L’Ecluse Saint Pierre (Toulouse)

Vendredi 6 mai à 20h30

Tarif : 11€ (hdl) / 13€ (sur place)