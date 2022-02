Top 14 : Le Stade Toulousain n’y arrive plus, Perpignan en profite !

Partager Facebook

L’USAP a récité son rugby face au Stade Toulousain ce samedi après midi (36-13). Toulouse traverse une période difficile et cette défaite encaissée à Perpignan envoie un signal fort aux Champions de France et d’Europe.

Quand on réalise le doublé Championnat de France et d’Europe, il faut s’attendre à être la cible de chaque équipe, chaque week-end. Pour Perpignan, jeune promu, la réception des stars toulousaines était primordiale surtout pour le maintien. Et quelle performance ! 36 points passés et surtout une maîtrise de la rencontre. En 20 minutes , les catalans s’offrent le bonus offensif après trois essais. En tout cinq essais pour l’USAP contre deux toulousains.

Malgré huit internationaux absents de la rencontre, Toulouse est un cran au dessus sur le papier avec une belle équipe alignée mais Perpignan a été trop fort, le Stade Toulousain trop caricatural dans son jeu. La colère de Ugo Mola à nos confrères de Quinze Mondial en fin de match en est la preuve : « Je suis forcément en colère mais je n’ai pas envie de taper sur quelque chose qui a été tellement brillant il y a quelque temps. Il va peut-être falloir arrêter de faire la une des magazines et des journaux.Beaucoup se dispersent. On attendait de toucher le fond, ça y est. Penser qu’en mettant le maillot du Stade, ça suffira, ce n’est pas le cas… On prend 40 points chez une équipe qui monte. Le Stade toulousain n’a pas été la hauteur de ce qu’il doit être. A force de s’entretenir dans un certain climat, il y a trop de victimisation, pas assez d’action. Il faut arrêter ça. »

La dernière victoire en Top 14 remonte au 27 novembre face à Brive. C’est quatre défaites consécutives une première depuis avril 2017. Et surtout une 4e place au championnat. Derrière les équipes poussent comme la Rochelle (7e) à 6 points des Toulousains !

En tout cas la période va être longue. Avec l’absence des internationaux pendant le 6 Nations, Toulouse va devoir vite trouver des solutions et le prochain rendez-vous face au Stade Français vendredi 11 février va être capital !