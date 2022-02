Ligue 2 : Le TFC déroule face à Dijon !

Partager Facebook

Ce samedi, le Toulouse FC a montré un superbe visage pour le retour du public au Stadium en s’imposant face à Dijon ( 4-1).

C’était le retour du public dans les travers du Stadium de Toulouse. Et pour fêter l’occasion, les violets ont répondu présent avec une jolie leçon collective. Face à Dijon, les toulousains ont pris le meilleur rapidement avant d’écarter leur adversaire du jour en seconde période. N. Ngoumou (24′), R. Nicolaisen (44′), R. Ratão (65’) et A. Onaiwu (81′) ont marqué pour Toulouse et ainsi permettre de retrouver une place de leader!

Prochain rendez-vous le 12 février à Valenciennes pour valider cette belle prestation !