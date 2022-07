TO v Leeds : la passe de trois pour les Olympiens

Partager Facebook

En s’imposant face à Leeds (20-6) samedi soir, le Toulouse Olympique sort provisoirement de la zone rouge.

Après cette victoire historique au Magic Week-end face à Wakefield samedi dernier, le TO retrouvait sa pelouse d’Ernest Wallon avec la réception des Leeds Rhinos pour le compte de la 19e journée de Super League.

Sous un soleil de plomb ce sont les Olympiens qui donnent le coup d’envoi et enchainent les phases offensives dans le camp anglais. C’est Chris HANKINSON qui ouvre le compteur des Bleus & Blancs avec une pénalité, le TO mène 2-0 à la 12e minute de jeu.

Les Olympiens continuent de pousser et trouvent la faille grâce à leur capitaine, Tony GIGOT, qui donne un caviar à son ailier Latrell SCHAUMKEL qui marque en coin. Chris HANKINSON transforme et les hommes de Sylvain HOULES creusent l’écart, 8-0 à la 18e minute. Les français ne sont pas rassasiés, quelques minutes plus tard c’est sur l’autre aile que les Olympiens aggravent la marque grâce au 11e essai de la saison de l’international écossais Matty RUSSELL. Les Toulousains sauront rester solides sur le reste de la première mi-temps, 14-0 à la pause.

Au retour des vestiaires, Rhinos et Olympiens vont se neutraliser pendant la majorité de la seconde mi-temps. Rythmée entre erreurs techniques et manque de lucidité dans les derniers gestes, la forte chaleur fatigant les organismes, le score évoluera seulement à partir de la 66e minute où les anglais marquent après 5 bonnes minutes de siège sur la ligne d’en-but des Toulousains. Sur le dernier quart d’heure le TO XIII annihile chaque tentative de marquer des Anglais et profitent des 5 dernières minutes pour mettre un terme aux espoirs des visiteurs. C’est notre deuxième ligne Joe BRETHERTON qui marque l’ultime essai de cette rencontre que Chris HANKINSON transforme. Le match se termine ainsi, sur le score de 20 à 6.

Le TO enchaine donc une troisième consécutive et sort provisoirement de la zone rouge. Les Haut-Garonnais vont désormais se concentrer sur la réception de Salford dans une semaine toujours à Ernest Wallon. Coup d’envoi prévu à 20h.