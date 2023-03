The Inspector Cluzo en concert à Toulouse

Partager Facebook

Le groupe The Inspector Cluzo posera ses valises et son rock au Bikini Toulouse ce vendredi 17 mars.





15 ans de carrière , plus de 67 pays visités et 1200 concerts en totale auto-production et déjà le 9ème album « Horizon » produit par Vanc Powell (Raconters, Stapleton, Jack White) le 27 janvier sur leur label pour les deux agriculteurs bio. Ils donnent suite un excellent album et à l’exceptionnel We the people of the Soil.

On retrouvera les deux compères lors d’un concert au Bikini ce vendredi 17 mars. L’occasion de voir sur scène les morceaux de l’album Horizon.