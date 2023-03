Championship : Déplacement difficile pour le TO XIII à Widnes !

Partager Facebook

Deux semaines après sa victoire éclatante face à Whitehaven (72-10), le Toulouse Olympique est de retour aux affaires avec un déplacement à Widnes pour le compte de la 6e journée de Championship. Coup d’envoi 16h heure Française.

Côté TO XIII, les hommes de Sylvain HOULES ont pu faire le plein de confiance lors de leur dernier match avec un carton face à Whitehaven avec pas moins de 12 essais inscrits. Après une semaine de repos les Olympiens voudront enchainer, ce qui ne sera pas chose aisée face au 5e du championnat et concurrent pour les play-offs.

Côté Widnes, le bilan en championnat est mitigé avec 3 victoires et 2 défaites. Ces revers ont été subi à l’extérieur face aux équipes de Bradford (14-12) et Sheffield (42-12) sérieuses candidates aux phases qualificatives. En revanche, la formation des Vikings reste invaincue sur sa pelouse synthétique, et sera en pleine confiance après sa nette qualification lors du 4e tour de Challenge cup de samedi dernier. Une victoire sur un score fleuve de 4-80 face aux Wests Warriors (club amateur de Londres).

Les dernières fois

Sur les 10 dernières confrontations entre Olympiens et Vikings on note 5 victoires de chaque côté. La dernière défaite en date pour le TO remonte à 2019, Widnes s’était imposé 36-24 sur la pelouse des Toulousains. La dernière victoire pour le TO XIII remonte à 2021 et un succès clinquant des Français 70- 0 au stade de Heywood Road de Sale, dans la banlieue de Manchester.