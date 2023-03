Grande vente éphémère mode vintage à Toulouse

Partager Facebook

Avis aux amateurs. Une Vente Vintage éphémère est organisée le dimanche 26 mars au 5 rue Kennedy en plein cœur de Toulouse.

Baraque à Fripes & Les P’tites Pépées sont de retour avec leur vente éphémère incontournable. Les deux friperies en ligne toulousaines s’associent comme à chaque saison le temps d’un dimanche pour organiser leur vente printanière. L’évènement aura lieu le dimanche 26 mars 2023 au Salon Guerlain, 5 rue Kennedy (hyper centre).

Plus de 500 pièces vintage

Leur sélection de mode vintage et durable garantie 100 % authentique proposera des pièces allant des années 50 au années 90, dans une ambiance fleurie. L’occasion d’ajouter des pièces éthiques et uniques dans son dressing.

Robes et chemisiers fleuris, jupes, pantalons, trench-coats … pantalons et des accessoires seront mis en avant dans le cadre élégant du Salon Guerlain entre Capitole et Victor Hugo. Le pop-up store « Jardin Vintage » exposera plus de 500 pièces des années 50 aux années 90. Pour l’occasion, les deux friperies ont décidé de donner une ambiance de garden party à l’anglaise à leur boutique éphémère. L’ambiance sera fleurie et colorée tant dans les sélections que dans la décoration pour célébrer l’arrivé du printemps.

Pour en savoir plus : https://www.facebook.com/events/496010279305445/