L’Héritage Goldman 2 : Un Hommage Inédit et Émouvant au Zénith de Toulouse !

Toulouse, préparez-vous à une immersion musicale d’exception ! Le Zénith Toulouse Métropole accueillera « L’Héritage Goldman 2 » le samedi 27 septembre 2025 à 20h30. Ce spectacle unique propose de redécouvrir les plus grandes chansons de Jean-Jacques Goldman, revisitées par Erick Benzi, son réalisateur et arrangeur historique.

« L’Héritage Goldman » est bien plus qu’un simple concert de reprises. Sur scène, vous retrouverez les voix exceptionnelles de la nouvelle scène française, qui interpréteront les tubes inoubliables de Jean-Jacques Goldman. Elles seront accompagnées des musiciens et de l’équipe artistique originelle de Goldman, garantissant une fidélité et une authenticité rares.

Cette nouvelle production prend une dimension inédite en incluant des réinterprétations de morceaux que Jean-Jacques Goldman a écrits pour d’autres artistes emblématiques. Préparez-vous à entendre des titres mémorables comme « Pour que tu m’aimes encore » (Céline Dion), « Il me dit que je suis belle » (Patricia Kaas), « Si tu veux m’essayer » (Florent Pagny) ou encore « Aïcha » (Khaled). Ces ajouts révèlent toute l’étendue du talent de Goldman en tant qu’auteur-compositeur et offrent une profondeur nouvelle au répertoire.

Pendant deux heures, plongez dans un spectacle envoûtant où la musique et les performances exceptionnelles s’enchaînent pour faire vibrer toutes les générations. Avec 25 tubes incontournables et deux heures de musique ininterrompue, c’est un véritable moment de communion musicale à ne pas manquer.

Cette production ambitieuse et passionnée est en tournée dans les plus grandes salles de France, et s’arrête notamment à Lyon, Paris, Aix-en-Provence, et Toulon. Chaque concert est un rendez-vous unique pour revivre le mythe de Goldman, découvrir ses collaborations légendaires et se laisser emporter par des chansons qui ont marqué l’histoire de la musique française.

Infos Pratiques :

Date : samedi 27 septembre 2025 à 20h30

Lieu : Zénith de Toulouse

Placement : Assis numéroté

Tarifs :

– Catégorie 1 : 79€

– Catégorie 2 : 65€

– Catégorie 3 : 55€

– Catégorie 4 : 55€

– Catégorie 5 : 49€

Réservations :

BOX OFFICE – 05 34 31 10 00

box.fr