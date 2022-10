Succès pour le Festival Toulouse Innovante et durable

Partager Facebook

Plus de 23 000 entrées ont été comptabilisée pour la deuxième édition du Festival Toulouse Innovante et Durable le weekend dernier.

Avec 120 exposants et plus d’une quarantaine d’animations, le Festival Toulouse Innovante et Durable a proposé aux Toulousains, durant trois jours, au cœur de Toulouse, un programme d’événements pour tous, avec l’objectif commun: promouvoir les innovations et transitions écologiques, économiques et énergétiques et permettre à chacun d’agir face à l’urgence climatique et environnementale. Le public a répondu présent avec plus de 23.000 visiteurs : 3.987 le vendredi, 10.534 le samedi et 8.551 le dimanche avec Capitole végétal.

Que ce soit en famille avec ou sans enfants, des jeunes ou des seniors, une très grande majorité s’est dite satisfaite et intéressée par les solutions présentées jugées de qualité.

Dimanche, près de 600 plans d’arbres ont été distribués. Capitole Végétal a confirmé son succès, les ateliers de composition florale et le concours de reconnaissance des végétaux affichaient complet.

La zone mobilité du festival où étaient proposés une rampe de skate avec de l’initiation à la planche à roulettes et des essais vélos, a beaucoup attiré les petits comme les grands.