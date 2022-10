Pour les vacances, découvrez Lol Of The Dead au Studio 55

Le Studio 55 à Toulouse propose de découvrir la nouvelle folie du trio Toulousain : « Lol of the dead ». De l’humour avec Mélissa et Fred, Pat Borg et des zombies au programme !

Dès ce vendredi 21 octobre et jusqu’au 18 novembre, le Trio « Toulousain », à la tête de la Direction artistique du Studio 55 propose de venir découvrir son spectacle “Lol Of The Dead”. Une nouvelle création pleine d’humour à retrouver en exclusivité et en édition limité pour ces vacances de la Toussaint !

Un virus s’est échappé d’un laboratoire et la capitale du Monde, Toulouse, devient l’épicentre d’une invasion de zombies !

Pour stopper la propagation, Cheryl, agent secret commanditée par le Gouvernement (Mélissa Billard) fait appel à Pac-Man, un célèbre hacker (Fred Menuet) pour trouver un antidote. Enfermés dans un cinéma, ils devront collaborer avec Ghost, chauve et complotiste (Pat Borg), pour déjouer toutes les attaques des zombies qui les encerclent.Réussiront-ils à sauver le monde ?

Après « Toulousain 1 et 2 », « Aéro malgré lui » et « Une Glacière pour Quatre », LOL OF THE DEAD vous entraîne dans une aventure haletante où vous retrouverez, c’est sûr, tout l’humour du trio Toulousain.

Lol Of The Dead: Les 21, 22, 29 et 31 octobre et 4, 11 et 18 novembre au Studio 55.

Tarifs et réservations en ligne : https://studio55-billetterie.tickandlive.com/evenement/lol-of-the-dead