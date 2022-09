Street Art à Toulouse : LayUp s’installe dans l’ancien Speedy

Partager Facebook

Pour sa deuxième édition, LayUp, ce rendez-vous Street art à Toulouse, investit l’ancien garage Speedy situé au 4 allées Charles de Fitte à Toulouse, du 1er au 30 octobre 2022.

L’art urbain s’est implanté au coeur des villes et à Toulouse le mouvement Street Art a pris une place importante avec des talents de renom sur les murs de la ville rose. C’est de ce constat qu’est né l’idée du «G-ART-RAGE» : au départ, une opportunité avec un espace libre, et l’envie de le sublimer et de le rendre vivant. L’envie aussi de faire bouger les choses et de proposer un lieu différent à Toulouse, afin de créer du lien autour de l’art urbain en toute liberté.

Et après l’Espace Cobalt, Hors Ligne, ou une première édition de Lay Up, « Le Grarage by LayUp » accueillera une vingtaine d’artistes européens, reconnus et émergents. Ils viendront investir le lieu et montrer l’étendu de leur talent, affirmant chacun une personnalité forte nourrie d’un solide parcours.

A noter la participation de nombreux artistes de renom à cette exposition : MAYE, MOMIES, TAROE, MONDÉ, RESO, SETHONE, TWONE, REVE, KOPSKY, MADEMOISELLE KAT, THE BLIND, STÉPHANE CARRICONDO, NASTY, TEMPONOK, ZEKLO, MJAY.

Un mois dans l’ancien garage Speedy

Basé sur la rive gauche dans le quartier de Saint-Cyprien, à deux pas des berges de la Garonne, c’est un ancien garage de 525 m2 qui accueillera « Le Garage by LayUp » jusqu’à fin octobre 2022. Pour l’occasion, ce lieu hybride sera complètement transformé par des fresques, des installations ainsi que des expositions d’oeuvres d’art urbain. Un espace Drink & Food viendra compléter le tout pour créer un lieu «chill» baignant dans la street culture et passer un bon moment.

Rendez-vous le 1er octobre

« Le Garage by LayUp » ouvrira ses portes au public 1er au 30 octobre 2022. Durant un mois, le public aura accès à l’exposition du mercredi au dimanche selon les horaires d’ouvertures mises en place.

À partir du mois de novembre, et cela jusqu’à fin décembre, Le Garage by LayUp restera disponible pour des privatisations, et des événements ponctuels viendront animer le lieu.

Instagram : @expolayup