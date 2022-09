Un défilé de mode contre le cancer à Toulouse !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Model walks in Fashion Show of spring summer outfit. Runway present new design dress on no face and un-identified person or turn back on stage ramp with lighting. Additional Grain Noise added

Un évènement inédit dans la Ville Rose : samedi 1er octobre à 20h00, un défilé de mode pour défier le cancer se déroulera aux espaces Vanel, avec vue exceptionnelle sur les toits de Toulouse.

Sous l’impulsion de l’association be.Happy de Emmanuelle Bonnet, des femmes et des hommes atteints d’un cancer défileront dans des tenues de créateurs toulousains avec leurs accompagnants. Une vingtaine de mannequins présenteront 5 tableaux dans une ambiance festive.

Mise en lumière ds soins de support

Ce défilé a pour objectif principal de faire connaître les soins de support tellement soutenants pour les patients et leurs aidants, et importants dans la reconquête du Soi. Les mannequins seront des personnes en cours de traitement pour un cancer ou en phase post-cancer, et des accompagnants.

À l’Hôpital Joseph Ducuing (Toulouse), le docteur Claire Chauffour-Ader est à l’initiative de “La Parenthèse” : trois jours par semaine, des patients en ALD (Affection Longue Durée) rencontrent médecin, kinésithérapeute, ostéopathe, nutritionniste, aromathérapeute et praticienne en bien-être, réflexologue, psychologue, conseillère en image, sophrologue, socio-esthéticienne, hypno thérapeute, praticienne shiatsu. Ainsi ces patients sont pris en charge dans le souci d’humanisation et de personnalisation du soin.

Comme l’explique le docteur Chauffour, « les soins de support ont été conçus pour améliorer la qualité de vie des patients et rompre l’isolement. Grâce à ces soins et à la proximité des autres patients, ce sont d’autres liens qui s’instaurent. Le soin prend différentes formes pour sortir du tout-médicament. À la Parenthèse, les patients ne se cachent pas et ce défilé est un moyen de plus pour eux de surmonter la peur et la honte parfois liées à la maladie. »

Cette « parenthèse » à La Parenthèse permet à chacun de se réconcilier avec son corps et de reprendre de l’assurance. Elle engendre un changement de vécu de la maladie.

Environ 350 personnes sont attendues aux Espaces Vanel de Toulouse pour ce défilé autour de la thématique : « Jeux d’Enfants » ou comment revenir à la source, à l’essentiel.

Pour en savoir plus :

Facebook : facebook.com/be.accompagnement

Instagram : instagram.com/be.accompagnement

Pour vous inscrire : https://www.payasso.fr/be-happy/defile2022