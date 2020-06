Toulouse : Le concept Hors Ligne prolonge l’aventure !

Partager Facebook

Alors qu’il devait fermé en mars 2020, Hors Ligne, situé avenue Etienne Billière à Toulouse, prolonge l’aventure jusqu’en mars 2021.

Le 15 juin dernier, Hors Ligne célébrait son premier anniversaire. Malheureusement, pas de grande fête en raison des mesures sanitaires. Pas de fête, pour l’instant, mais une bonne nouvelle annoncée sur leur page Facebook. « Aujourd’hui, Hors Ligne a 1 an. Notre lieu, qui devait fermer en avril, est finalement toujours là, et restera ouvert jusqu’en mars 2021 ! Encore de beaux moments à vivre en perspective, de belles rencontres à faire, et toujours le challenge de vous surprendre tous les jours » explique l’équipe du lieu toulousain dans un post Facebook.

Hors Ligne reste un lieu atypique et tellement exceptionnel. On y retrouve des expositions, des openings, brunch de l’humour, yoga, des DJ Set mais pas seulement. C’est un endroit où se mélange les univers , les cultures dans une bonne ambiance avec comme épicentre le restaurant proposant toute une variété de mets délicieux.

On adore, et l’aventure se poursuit :quelle bonne idée !

Infos : https://www.facebook.com/horsligneconcept/