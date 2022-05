Spectacle : The Wackids retournent dans les années 90 à Blagnac

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Dans le cadre du festival Luluberlu 2022, The Wackids présenteront un spectacle rock pour les jeunes rockeurs de 6 à 666 ans dans le Parc d’Odyssud Blagnac.

Après deux spectacles à succès, une décennie de tournée, plus de 800 concerts et des millions de vues sur internet, The Wackids sont devenus les maîtres incontestés du Rock’n’Toy. « Bioman » du rock, Chevaliers Jedis puisant la Force dans les jouets pour enfants, Blowmaster, Speedfinger et Bongostar sont de véritables super héros du rock jeune public et fédèrent trois générations autour de leurs concerts. Pour leur nouveau spectacle Back to the 90’s, les Wackids embarquent le public dans un retour vers le passé qui ravivera la jeunesse des parents et transmettra aux enfants la culture rock de la fin du siècle dernier.

https://youtu.be/AKuboKV3dec’

Infos et réservations : https://www.odyssud.com/